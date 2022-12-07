У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні

"Якщо говорити про міжнародну співпрацю, то цьогоріч Україна уже отримала 27,2 млрд доларів допомоги від зарубіжних партнерів", - сказав він.

За його словами, наступного року ця цифра зросте. Початковий план залучення міжнародної допомоги - близько 38 млрд на покриття дефіциту бюджету у наступному році.

"А це складна й копітка робота. Ми ж розуміємо, що іноземні країни не просто дають нам кошти, скільки б не попросили. Усе це ‒ кошти їхніх платників податків, котрим вони мають пояснювати, на що саме Україна витрачає наданий ресурс", - додав Єрмоличев.