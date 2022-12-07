В Минфине назвали сумму международной помощи Украине

"Если говорить о международном сотрудничестве, то в этом году Украина уже получила 27,2 млрд долларов помощи от зарубежных партнеров", – сказал он.

По его словам, в следующем году эта цифра вырастет. Первоначальный план привлечения международной помощи - около 38 млрд на покрытие дефицита бюджета в следующем году.

"А это сложная и кропотливая работа. Мы же понимаем, что иностранные страны не просто дают нам средства, сколько бы ни попросили. Все это - средства их налогоплательщиков, которым они должны объяснять, на что именно Украина тратит предоставленный ресурс", - добавил. Ермоличев.