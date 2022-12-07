ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минфине назвали сумму международной помощи Украине

Новина українською →
Украина, Среда 07 декабря 2022 15:13
В Минфине назвали сумму международной помощи Украине Фото: Украина уже получила 27,2 млрд долларов помощи (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Романа Ермоличева в интервью "Укринформ ".

"Если говорить о международном сотрудничестве, то в этом году Украина уже получила 27,2 млрд долларов помощи от зарубежных партнеров", – сказал он.

По его словам, в следующем году эта цифра вырастет. Первоначальный план привлечения международной помощи - около 38 млрд на покрытие дефицита бюджета в следующем году.

"А это сложная и кропотливая работа. Мы же понимаем, что иностранные страны не просто дают нам средства, сколько бы ни попросили. Все это - средства их налогоплательщиков, которым они должны объяснять, на что именно Украина тратит предоставленный ресурс", - добавил. Ермоличев.

Напомним, по итогам ноября международные резервы Украины превысили довоенный уровень и составили почти 28 млрд долларов. Это произошло из-за того, что Украина получила 2,5 млрд долларов от ЕС, 1,5 млрд долларов - от США из-за трастового фонда Всемирного банка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки Евросоюз
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины