В Минфине назвали сумму международной помощи Украине
Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Романа Ермоличева в интервью "Укринформ ".
"Если говорить о международном сотрудничестве, то в этом году Украина уже получила 27,2 млрд долларов помощи от зарубежных партнеров", – сказал он.
По его словам, в следующем году эта цифра вырастет. Первоначальный план привлечения международной помощи - около 38 млрд на покрытие дефицита бюджета в следующем году.
"А это сложная и кропотливая работа. Мы же понимаем, что иностранные страны не просто дают нам средства, сколько бы ни попросили. Все это - средства их налогоплательщиков, которым они должны объяснять, на что именно Украина тратит предоставленный ресурс", - добавил. Ермоличев.
Напомним, по итогам ноября международные резервы Украины превысили довоенный уровень и составили почти 28 млрд долларов. Это произошло из-за того, что Украина получила 2,5 млрд долларов от ЕС, 1,5 млрд долларов - от США из-за трастового фонда Всемирного банка.