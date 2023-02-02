В Минфине назвали сроки, когда следует ожидать финансирования от МВФ

Украина рассчитывает, что финансирование по новой программе Международного валютного фонда начнётся во втором квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра финансов Сергея Марченко на пленарном заседании во время визита Коллегии Еврокомиссии.

По его словам, Украина уже получила макрофинансовую помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долл. от США. Однако в украинском бюджете остается дифицит на сумму около 10 миллиардов долларов.

"Мы надеемся, что успешная реализация Мониторинговой Программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв", - отметил Марченко.

Министр отметил, что для Украины остается жизненно необходимой внешняя поддержка. При этом обеспечение стабильного выполнения госбюджета является ключевым для сохранения страны и противостояния агрессору.