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В Минфине назвали сроки, когда следует ожидать финансирования от МВФ

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 19:57
В Минфине назвали сроки, когда следует ожидать финансирования от МВФ Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина рассчитывает, что финансирование по новой программе Международного валютного фонда начнётся во втором квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра финансов Сергея Марченко на пленарном заседании во время визита Коллегии Еврокомиссии.

По его словам, Украина уже получила макрофинансовую помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долл. от США. Однако в украинском бюджете остается дифицит на сумму около 10 миллиардов долларов.

"Мы надеемся, что успешная реализация Мониторинговой Программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв", - отметил Марченко.

Министр отметил, что для Украины остается жизненно необходимой внешняя поддержка. При этом обеспечение стабильного выполнения госбюджета является ключевым для сохранения страны и противостояния агрессору.

О том, какой объем средств необходим Украине, читайте в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году".

Осенью 2022 года РБК-Украина сообщало, что МВФ вскоре может запустить мониторинговую программу для Украины, но не торопится с финансированием страны. Эксперты же уверены, что деньги - это вопрос времени. Подробнее о переговорах с кредитором - в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, что Нацбанк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 0,3%. В октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

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