В Мінфіні назвали потребу України у зовнішньому фінансуванні на пріоритетне відновлення

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у поточному році складає близько 37,3 мільярда доларів. При цьому на фінансування першочергових потреб відновлення треба 9,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

За словами заступниці глави Мінфіну Ольги Зикової, уряд країни після початку широкомасштабного вторгення РФ працює над збереженням макроекономічної стабільності "в умовах екстремальної невизначеності та викликів".

"І підтримка міжнародних партнерів є надзвичайно важливою, оскільки всі внутрішні ресурси ми направляємо на протистояння агресору", - зазначила чиновниця в ході виступу на Круглому столі, присвяченому відновленню України та ролі державного і приватного секторів у його процесі (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing), що відбувся 4 березня у Парижі.

Представниця міністерства зазначила, що забезпечення пріоритетів держбюджету, а також відновлення країни "є визначальними для економічного розвитку, а також повернення українців додому".

Зикова подякувала міжнародним партнерам за надану підтримку та наголосила на потребах України у 2024 році. Також вона звернула увагу, що швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, та економічному відновленню країни.

Оцінка шкоди через агресію Росії

За оцінкою звіту "Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA3) розробленого спільно українським урядом, Світовим банком, Європейською Комісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів США на швидке відновлення.

З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з держбюджету та через донорську підтримку. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

Відновлення України

Нагадаємо, нещодавно Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України. На це може знадобитися до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Найбільше внаслідок війни постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, сільське господарство та енергетика.

При цьому нещодавно в уряді відповіли на найпопулярніші питання щодо програми "ЄВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати кошти на відновлення житла.

Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив виділити 9,3 млрд гривень на відновлення країни від наслідків російської агресії. Зокрема, гроші хочуть витратити на ремонт житла.