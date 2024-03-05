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Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях

Вівторок 05 березня 2024 17:48
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Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України вирішив виділити 9,3 млрд гривень на відновлення країни від наслідків російської агресії. Зокрема, гроші хочуть витратити на ремонт житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Він розповів, що швидке відновлення країни від наслідків повномасштабного вторгнення продовжується.

Зокрема, уряд виділяє 9,3 млрд гривень для: Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

Відновлення України

Нагадаємо, нещодавно Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України. На це може знадобитися до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Найбільше внаслідок війни постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, сільське господарство та енергетика.

При цьому нещодавно в уряді відповіли на найпопулярніші питання щодо програми "ЄВідновлення", в рамках якої українці можуть отримати кошти на відновлення житла.

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