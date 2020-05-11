В Минфине США заявили, что продление карантина нанесет необратимый вред экономике

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что продолжение карантина из-за коронавируса может нанести экономике необратимого вреда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, промедление с открытием экономики несет большие риски.

"Продолжение карантинного режима может нанести экономике необратимый вред. Мы будем открываться очень продуманным образом. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно и с выполнением требований социального дистанцирования", - сказал Мнучин.

По словам министра, показатели безработицы, скорее всего, станут хуже перед тем, как начнется улучшение.

Вместе с тем, он прогнозирует усиление экономики уже в третьем-четвертом квартале этого года.

Напомним, уровень безработицы в США в апреле составил 14,7%. Согласно статистике, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за последние семь недель - с 15 марта по 2 мая - превысила 33 млн.

Ранее сообщалось, что с начала карантина в США безработными стали свыше 30 млн американцев. В течение шести недель около 30,3 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

Отметим, что Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.