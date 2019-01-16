У Мінфіні США заявили про необхідність послаблення санкцій проти РФ

Фото: Стівен Мнучин (facebook.com/WhiteHouse)

Міністр фінансів Стівен Мнучин запропонував частково зняти санкції з компаній російського олігарха Дерипаски

Міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times

Наголошується, що на 90-хвилинному брифінгу для законодавців-демократів і республіканців міністр фінансів Стівен Мнучин пояснив рішення адміністрації скасувати санкції відносно трьох компаній, контрольованих р-ном Дерипаскою: EN +, "Русал "і ВАТ "Євросибенерго".

зокрема, лише за кілька годин до зустрічі Міністерство фінансів випустило заяву, в якій говорилося, що адміністрація президента США Дональда Трампа зробила значні кроки для забезпечення того, щоб Дерипаска не відновив свій контроль над трьома компаніями.

"Ці організації зазнають значних змін в реструктуризації і управлінні, які обривають контроль Дерипаски і значно зменшують його право власності", - заявив Мнучин.

Також він додав, що казначейство буде пильно стежити за тим, щоб EN + і "Русал" виконували ці зобов'язання.

"Якщо ці компанії не будуть дотримуватися умов, то вони зіткнуться з дуже реальними і швидкими наслідками, включаючи повторне введення санкцій", - говорив Мнучин.

Демократи брифінг Мнучина визнали непереконливим. Міністр у свою чергу сказав журналістам, що він розгляне питання про відстрочку скасування санкцій, щоб у скептиків у Конгресі було більше часу для перегляду рішення.

"Русал" є другою за величиною в світі алюмінієвою компанією, і Мнучин висловив стурбованість з приводу шкоди для ринків алюмінію, якщо збанкрутує компанія. Він також стверджував, що від санкцій будуть звільнені компанії, але обмеження все ще зачіпають Дерипаску.

Спікер Конгресу Ненсі Пелосі назвала презентацію "одним з найгірших секретних брифінгів, які ми отримали від адміністрації Трампа", і звинуватила Мнучина у "витраті часу" Конгресу.

Нагадаємо, в грудні 2018 деякі санкції вирішив пом'якшити Комітет за регламентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Мова про санкції, які можуть поширюватися на делегації країн-учасниць, у тому числі на Росію.