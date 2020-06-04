Марченко повідомив, коли оприлюднять меморандум з МВФ

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Україна не може оприлюднити меморандум до його офіційного прийняття

Текст меморандуму між урядом України та Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму кредитування буде оприлюднений після його офіційного прийняття. Уряд України не може оприлюднити меморандум до його офіційного прийняття.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, меморандум буде оприлюднений МВФ.

"Є певні процедури. Це спільний документ, і він буде оприлюднений Міжнародним валютним фондом після того, як буде прийнято рішення. Ми не можемо оприлюднити те, що ще не вступило в законну силу", - сказав Марченко.

Він зазначив, що з української сторони меморандум був схвалений президентом України, прем'єр-міністром, главою Нацбанку і міністром фінансів.

Нагадаємо, рада директорів МВФ включив до порядку денного на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми для України, її загальний обсяг складе 5 млрд доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков закликав Кабінет міністрів оприлюднити текст меморандуму з МВФ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко