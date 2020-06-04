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Разумков: Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Новости » Политика     04.06.2020 - 17:12
Разумков: Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Спикер Рады заявил, что не вся информация о меморандуме является правдивой

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет министров должен обнародовать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом (МВФ). Информация о документе в СМИ не соответствует правде.

Об этом он заявил на брифинге в Верховной раде.

По его словам, информация о меморандуме в СМИ и Telegram-каналах, мягко говоря, не соответствует действительности.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы… Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины… Хотелось бы увидеть документ", - добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что совет директоров МВФ включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины, ее общий объем составит 5 млрд долларов.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл некоторые детали меморандума, в котором будут пункты о рыночных ценах на газ для населения, реформе таможни и налоговой, а также усиление независимости Антимонопольного комитета.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины меморандумМВФДмитрий Разумков
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