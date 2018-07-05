Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минфине разъяснили суть закона о корпоративном управлении госбанками

НовостиФинансы    05.07.2018 - 13:07
Фото: Министерство финансов Украины (twitter.com)
Фото: Министерство финансов Украины (twitter.com)

Закон полностью соответствует утвержденной правительством Стратегии реформирования банковского сектора

Министерство финансов разъяснило суть закона о корпоративном управлении государственными банками. Свои пояснения ведомство опубликовало на официальном сайте.

Как поясняют в Минфине, закон полностью соответствует обновленным Основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, принятым на заседании КМУ 21 февраля 2018. Они базируются на следующих основных приоритетах:

- Внедрение стратегий для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных, прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах;

- Совершенствование эффективности модели управления государственными банками путем улучшения корпоративного управления, дисциплины и реализации стратегии;

- Внедрение эффективной платформы для работы с неработающими кредитами с целью уменьшения давления на балансы государственных банков;

- Внедрение планов выхода государства из владения банками для обеспечения повышения их стоимости.

Процесс трансформации банков государственного сектора возможно реализовать только при условии наличия модели корпоративного управления, основанной на лучших международных стандартах. Поэтому в подготовке этого законопроекта принимали участие представители международных финансовых организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК.

Основные цели законопроекта можно изложить следующими тезисами:

- пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления госбанками;

- привести их в соответствие с лучшими международными стандартами (ЕС, ОЭСР, Базельского Комитета) путем создания изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков;

- создать наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.

Таким образом, поясняют в Минфине, указанный законопроект позволит имплементировать в практику корпоративного управления государственных банков эффективные практики корпоративного управления.

Напомним, сегодня, 5 июля, парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".

НБУ приветствует подписание президентом закона о валюте Кабмин уполномочил Маркарову на подписание изменений в соглашении с ЕИБ в аграрной сфере
Теги публикации: Министерство финансов Украины, Закон, госбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь