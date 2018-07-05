В Минфине разъяснили суть закона о корпоративном управлении госбанками

Закон полностью соответствует утвержденной правительством Стратегии реформирования банковского сектора

Министерство финансов разъяснило суть закона о корпоративном управлении государственными банками. Свои пояснения ведомство опубликовало на официальном сайте.

Как поясняют в Минфине, закон полностью соответствует обновленным Основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, принятым на заседании КМУ 21 февраля 2018. Они базируются на следующих основных приоритетах:

- Внедрение стратегий для отдельных банков с целью восстановления их деятельности как стабильных, прибыльных учреждений, функционирующих на коммерческих началах;

- Совершенствование эффективности модели управления государственными банками путем улучшения корпоративного управления, дисциплины и реализации стратегии;

- Внедрение эффективной платформы для работы с неработающими кредитами с целью уменьшения давления на балансы государственных банков;

- Внедрение планов выхода государства из владения банками для обеспечения повышения их стоимости.

Процесс трансформации банков государственного сектора возможно реализовать только при условии наличия модели корпоративного управления, основанной на лучших международных стандартах. Поэтому в подготовке этого законопроекта принимали участие представители международных финансовых организаций - МВФ, ЕБРР, Всемирного банка, МФК.

Основные цели законопроекта можно изложить следующими тезисами:

- пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления госбанками;

- привести их в соответствие с лучшими международными стандартами (ЕС, ОЭСР, Базельского Комитета) путем создания изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков;

- создать наблюдательные советы, большинство в составе которых составят независимые члены.

Таким образом, поясняют в Минфине, указанный законопроект позволит имплементировать в практику корпоративного управления государственных банков эффективные практики корпоративного управления.

Напомним, сегодня, 5 июля, парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине".