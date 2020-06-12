В Минфине рассказали, когда ждать визит миссии МВФ в Украину

Миссия МВФ может посетить Украину в ближайшие месяцы
Миссия Международного валютного фонда может совершить визит в Украину уже в ближайшие месяцы. Планируется, что миссия приедет в июле или августе.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Интер".
Министр отметил, что надеется на определение точной даты визита миссии МВФ уже в ближайшее время.
"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", - заявил он.
Напомним, 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.
Сегодня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.
Добавим, что МВФ в своем меморандуме спрогнозировал рост курса доллара в Украине в 2020 году.
Автор: Дмитрий Левицкий