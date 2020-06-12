В Минфине рассказали, когда ждать визит миссии МВФ в Украину

Миссия Международного валютного фонда может совершить визит в Украину уже в ближайшие месяцы. Планируется, что миссия приедет в июле или августе.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Интер".

Министр отметил, что надеется на определение точной даты визита миссии МВФ уже в ближайшее время.

"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", - заявил он.

Напомним, 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев.

Сегодня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Добавим, что МВФ в своем меморандуме спрогнозировал рост курса доллара в Украине в 2020 году.