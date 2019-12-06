В Минфине рассказали, как будут решать проблемы ФЛП

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала, как в министерстве будут решать проблемы физических лиц-предпринимателей. Об этом она сказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, сейчас на еженедельной основе заседают группы для решения проблем ФЛП.

"Что касается физических лиц-предпринимателей, то мы не только слышим их. Мы сейчас фактически на еженедельной основе проводим группы. Это и координационный совет, организованныйй в Министерстве экономической политики, и группа, которая разрабатывает основные проблемы настоящих ФЛП. То есть не тех, кто использует эту систему для уклонения от уплаты налогов в крупных компаниях", - заявила Маркарова.

По ее словам, у ФЛП есть две проблемы, которые будут пытаться решить в Минфине и налоговой службе.

"Первое - насколько прозрачно, бесплатно и просто заработает система электронных РРО. Мы сейчас над этим работаем, будет несколько разъяснений Минфина, у нас есть год на это. Во-вторых, они боятся по поводу их будущих отношений с налоговой. Поэтому мы в ближайшее время вместе с налоговой службой выйдем с исполнением, в том числе указа президента... Это касается того, каким образом налоговая не будет фактором риска, будет негативным фактором для настоящих предпринимателей. Мы их очень уважаем и нацелены создать для них правильные условия деятельности", - добавила она.

Напомним, в Раде планируют зарегистрировать законопроект, какой отменяет необходимость вести бумажную книгу учета для физических лиц - предпринимателей, которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).

Как писало РБК-Украина в начале ноября, Кабинет министров Украины до конца года должен разработать законопроекты по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в соответствии с подписанным указом президента Владимира Зеленского о проведении реформ по укреплению государства.

Добавим также, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР принять за основу законопроект, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.