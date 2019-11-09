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Кабмин должен до конца года разработать законы по упрощению работы ФЛП

Новости » Политика     09.11.2019 - 13:42
Кабмин должен до конца года разработать законы по упрощению работы ФЛП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Должен быть разработан закон о введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП

Кабинет министров Украины до конца года должен разработать законопроекты по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в соответствии с подписанным указом президента Владимира Зеленского о проведении реформ по укреплению государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, правительство должно разработать закон о введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

"До конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций", - говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции открыло единый реестр предпринимателей и компаний в полном объеме. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Также РБК-Украина писало, что в Верховную раду планируют внести законопроект по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для ФЛП. Закон должен либерализовать условия отнесения ФЛП к первой, второй и третьей группам упрощенной системы налогообложения.

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