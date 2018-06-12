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Интервью

В Минфине рассчитывают на получение половины суммы от приватизации госимущества в 2018

НовостиФинансы    12.06.2018 - 18:30
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Ведомство считает эту сумму довольно существенной

Министерство финансов рассчитывает на то, что в результате приватизации госимущества в 2018 году в бюджет поступит не менее половины запланированной суммы (21 млрд гривен). Об этом в интервью "ТСН" сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, отметив, что это довольно существенный результат.

"Мы всегда оцениваем, которая у нас сумма под риском и которую нам придется перезаимствовать. Мы пока не получили подтверждения от Фонда госимущества. Если мы получим половину от этой суммы (21 млрд гривен-ред.), это будет существенный результат", - отметила она.

По ее словам, министерство оценивает риски недополучения средств в пропорции 50/50 и уже в сентябре рассчитывает знать точно, где нужно будет привлекать замиствования.

"Во-первых, новый закон о приватизации был принят только в конце января. Сейчас мы проработали весь порядок для малой приватизации. Относительно крупных объектов мы сейчас движемся быстро, есть рабочая группа, которая занимается приватизацией. Если в прошлом году мы говорили о затягивании, то сейчас все акты наработаны, то сейчас надо идти по графику и выставлять", - пояснила Маркарова.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов.

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Теги публикации: приватизация, госимущество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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