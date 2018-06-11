Фонд госимущества начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов

В ближайшее время объявят конкурс на отбор советников

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов. Об этом в Facebook сообщили глава ФГИУ Виталий Трубаров.

"Пути назад нет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", - сообщил Трубаров.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал окончательный список объектов большой приватизации на 2018 год. В перечень вошли пять облэнерго, четыре ТЭЦ, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания "Краснолиманская", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Электротяжмаш" и другие объекты.