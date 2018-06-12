У Мінфіні розраховують на отримання половини суми від приватизації держмайна у 2018

Відомство вважає цю суму досить суттєвою

Міністерство фінансів розраховує на те, що в результаті приватизації держмайна в 2018 році в бюджет надійде не менше половини запланованої суми (21 млрд гривень). Про це в інтерв'ю "ТСН" повідомила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова, зазначивши, що це досить суттєвий результат.

"Ми завжди оцінюємо, яка у нас сума під ризиком і яку нам доведеться перезаимствовать. Ми поки не отримали підтвердження від Фонду держмайна. Якщо ми отримаємо половину від цієї суми (21 млрд гривень-ред.), це буде суттєвий результат", - зазначила вона.

За її словами, міністерство оцінює ризики недоотримання коштів в пропорції 50/50 і вже у вересні розраховує знати точно, де треба буде залучати замиствования.

"По-перше, новий закон про приватизацію був прийнятий тільки в кінці січня. Зараз ми пропрацювали весь порядок для малої приватизації. Щодо великих об'єктів ми зараз рухаємося швидко, є робоча група, яка займається приватизацією. Якщо в минулому році ми говорили про затягування, то зараз всі акти напрацьовані, то зараз треба йти за графіком і виставляти", - пояснила Маркарова.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) почав процес приватизації перших 22 великих об'єктів.