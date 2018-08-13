В Минфине просят Минздрав ограничить бюджетные запросы на 2019 год

Для Минздрава "потолок" затрат из общего фонда госбюджета составляет 27,6 млрд гривен

Министерство финансов Украины в конце июля 2018 года направило центральным органам власти письмо, указав в нем максимально возможные суммы расходов, которые ведомства могут запрашивать при подготовке проекта госбюджета на 2019 год. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина, говорится в материале: "В надежде на бюджет: какие риски угрожают реализации медреформы в Украине".

Согласно документу, для Минздрава "потолок" затрат из общего фонда госбюджета определен в порядка 27,6 млрд гривен. Это на 23,5% больше, чем заложено в госбюджете на 2018 год (22,3 млрд гривен).

В свою очередь, один из основателей Украинского медицинского экспертного сообщества Дмитрий Подтуркин считает, что указанных Минфином предельных расходов госбюджета Минздраву в 2019 году на продолжение реформы не хватит.

"Сама концепция медреформы основывается на том, что будут выделяться достаточные суммы из госбюджета. Других источников финансирования медицины реформа не предусматривает. Пока что выделяемых сумм, в том числе на 2019 год, недостаточно. Как будет функционировать система здравоохранения в такой ситуации непонятно. Уже сейчас, в результате первого этапа реформы врачи понемногу увольняются, а главврачи становятся "царьками" в своих регионах", - говорит эксперт.

При этом, по его словам, рост финансирования первичного звена медицины должен составлять более 20 миллиардов гривен.

"Но источника для этих средств нет. Сейчас я не могу понять, как Минздрав будет решать эту проблему. Возможно, придется задерживать финансирование, ограничивать реформу пилотным проектом и так далее. Мало того, из-за недостатка средств, скорее всего, в 2019 году не стартует и реформа на вторичном звене, то есть в больницах", - считает он.

Еще одним серьезным риском, угрожающим успешному проведению медреформы, эксперты считают популизм политиков в предвыборный период.

Учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко предостерегает, что "без качественной медпомощи на "первичке" мы и дальше будем "тушить пожары" в сфере здравоохранения".

"Основной риск для реформы - это грядущие выборы (президентские и парламентские в 2019 году, - ред.) и популизм политиков, которые отстаивают собственные интересы и интересы фармбизнеса, вместо того, чтобы объединиться ради здоровья людей. Что касается ожидаемого сопротивления реформе со стороны медиков, то тут важно понимать, что не бывает так, чтобы все шло гладко и без сопротивления, и не бывает быстрых изменений", - считает Кудиненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не включил в программу "Доступные лекарства" препараты, необходимые пациенту до и после трансплантации.

Отметим, в 2017 году, в эту программу были включены лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа (неинсулинозависимый). Уже в конце того же года правительство приняло решение с 1 июля дополнить перечень лекарств, предусмотренных в программе, препаратами, которые принимаются до и после проведения операции по трансплантации. Но в июле 2018-го Кабмин расширение госпрограммы по этим лекарствам перенес на 1 января 2020 года.

Ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".