В Минфине прокомментировали завершение сотрудничества с МВФ в 2023 году

Завершение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году будет означать, что экономика Украины способна самостоятельно обслуживать государственный долг. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая.

Как напомнила Яровая, заимствования от МВФ сейчас не поступают непосредственно в госбюджет.

"А то, что приходит от Международного валютного фонда, уходит на поддержку золотовалютных резервов. То есть это НБУ... Отсутствие необходимости в поддержке МВФ будет означать, что наша экономика достаточно сильна. То есть она будет достаточно сильна для того, чтобы обслуживать свои долги и свои потребности самостоятельно", - сказала она.

Представитель Минфина напомнила, что политика министерства направлена на уменьшение рисков государственного долга. "Одним из самых больших рисков является валютный риск. То есть развивая внутренний рынок в национальной валюте, мы уменьшаем валютную долю долга. Значит не надо больше увеличивать внешние заимствования", - добавила она.

Яровая заявила, что государственный долг и государственные заимствования - это инструменты, которые используются всеми странами в мире. "Наличие государственного долга - это не является проблемой. Проблема - это безопасный уровень. Соответственно, стоимость обслуживания, которую мы сейчас пытаемся уменьшить. Это одна из прерогатив политики Минфина", - сказала она.

Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году после окончания трехлетней программы.

Напомним, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342,5 млрд грн. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Таким образом разница погашением и заимствованием долгов к 2020 году должна составить 81,1 млрд грн, то есть 6,9% от расходов госбюджета, которые запланированы на уровне 1180 млрд грн.