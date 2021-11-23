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В Минфине ожидают несколько траншей от МВФ в следующем году

Автор: Александр Белоус

Украинские власти рассчитывают на несколько траншей кредита МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко в эфире телеканала Украина 24.

"У нас до июня должно быть несколько просмотров (программы с МВФ, - ред.). И мы надеемся, что мы, проводя разумную, взвешенную и прогнозируемую политику, сможем убедить наших партнеров и получить еще несколько траншей этой помощи", - сказал он.

Министр отметил, это важно, потому что при подготовке к госбюджету на 2022 год закладывали средства от МВФ.

Напомним, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Напомним, в проекте госбюджета 2022 года заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.

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