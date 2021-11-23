RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мінфіні очікують декілька траншів від МВФ наступного року

Автор: Олександр Білоус

Українська влада розраховує на декілька траншів кредиту МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені до проекту держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телеканалу Україна 24.

"У нас до червня має буди декілька переглядів (програми з МВФ, - ред.). І ми сподіваємося, що ми, проводячи розумну, виважену і прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги", - сказав він.

Міністр зазначив, це важливо, бо при підготовці до держбюджету на 2022 рік закладали кошти від МВФ.

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Нагадаємо, у проекті держбюджету 2022 року закладено надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро