В Минфине назвали объем государственного долга Украины

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство уверяет, что Украина выполняет планы по внутренних и внешних заимствований государства

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает один триллион гривен.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен. А внешний - 1 трлн 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.

В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.

Напомним, в конце мая Украина выплатила крупную сумму по госдолгу.

Как писало РБК-Украина ранее, государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов.

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Автор: Анастасия Светлевская