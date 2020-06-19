У Мінфіні назвали об'єм державного боргу України

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство запевняє, що Україна виконує плани щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави

Об’єм зовнішнього боргу України становить 1 трлн 83 млн гривень. Україна виконує плани щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає РБК-Україна.

Так, на сьогодні об’єм зовнішнього боргу України перевищує один трильйон гривень.

"Що стосується державного боргу. Я можу сказати цифру державного боргу, яка на сьогодні є. Зокрема, на сьогодні внутрішній борг складає 852 мільярди гривень. А зовнішній - 1 трильйон 83 мільйони гривень", - заявив Марченко.

Водночас, міністр наголосив, що план запозичень до кінця року буде виконаний.

"Щодо запозичень. У законі "Про державний бюджет" передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень і зовнішніх та внутрішніх джерел. Я гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано", - додав він.

Нагадаємо, в кінці травня Україна виплатила велику суму за держборгом.

Як писало РБК-Україна раніше, державний борг України за квітень 2020 року зріс на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів.

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Автор: Анастасия Светлевская