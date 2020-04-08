В Минфине назвал основные сокращения расходов госбюджета

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В проекте изменений в госбюджет урезаны расходы на спортивные и культурные мероприятия

В проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год сокращены расходы по ярду статей. Об этом сказал министр финансов Марченко на брифинге.

Как отметил министр, в первую очередь сокращены расходы, которые касаются проведения разного рода фестивалей, форумов, культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, сокращены расходы на статистические наблюдения, на командировки.

"Также была сокращена частично заработная плата в государственном секторе, на государственных предприятиях. И капитальные расходы, которые на данном этапе не являются первоочередными", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проекте заложен дефицит на уровне 298 млрд грн гривен, или 7,5% ВВП. Кроме того, предлагается создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 млрд грн.