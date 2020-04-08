ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минфине назвал основные сокращения расходов госбюджета

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 15:29
В Минфине назвал основные сокращения расходов госбюджета
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В проекте изменений в госбюджет урезаны расходы на спортивные и культурные мероприятия

В проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год сокращены расходы по ярду статей. Об этом сказал министр финансов Марченко на брифинге.

Как отметил министр, в первую очередь сокращены расходы, которые касаются проведения разного рода фестивалей, форумов, культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, сокращены расходы на статистические наблюдения, на командировки.

"Также была сокращена частично заработная плата в государственном секторе, на государственных предприятиях. И капитальные расходы, которые на данном этапе не являются первоочередными", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проекте заложен дефицит на уровне 298 млрд грн гривен, или 7,5% ВВП. Кроме того, предлагается создать Фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией в сумме 66,3 млрд грн.

Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ Министр финансов назвал размер фонда для борьбы с коронавирусом
Новости Украины Госбюджеткризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь