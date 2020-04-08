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У Мінфіні назвав основні скорочення витрат держбюджету

Новини » Фінансова криза 2020     08.04.2020 - 15:29
У Мінфіні назвав основні скорочення витрат держбюджету
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У проекті змін до держбюджету урізані витрати на спортивні та культурні заходи

У проекті змін до державного бюджет на 2020 рік скорочені витрати по ярду статей. Про це сказав міністр фінансів Марченко на брифінгу.

Як зазначив міністр, в першу чергу скорочені витрати, які стосуються проведення різного роду фестивалів, форумів, культурних та спортивних заходів. Крім того, скорочено витрати на статистичні спостереження, на відрядження.

"Також була скорочена частково заробітна плата в державному секторі, на державних підприємствах. І капітальні видатки, які на даному етапі не є першочерговими", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, проект змін до державного бюджету зараз доопрацьовується у профільному парламентському комітеті. У проекті закладений дефіцит на рівні 298 млрд гривень, або на 7,5% ВВП. Крім того, пропонується створити Фонд по боротьбі з коронавирусной інфекцією в сумі 66,3 млрд грн.

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