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В Минфине Франции прошли обыски по делу советника Макрона

НовостиОбщество    07.06.2018 - 01:33
Фото: французская полиция (flickr/Police Nationale)
Фото: французская полиция (flickr/Police Nationale)

Генсека Елисейского дворца Алексиса Колера подозревают в конфликте интересов и коррупционных действиях

Во Франции полиция в среду, 6 июня, провела обыски в здании Министерства экономики и финансов Франции в рамках расследования против генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера. Об этом сообщило AFP.

Обыски в здании министерства в Париже прошли с целю изъятия архивных документов Министерства экономики и финансов, в котором Колер работал с 2012 по 2016 годы.

Отмечается, что дело против одного из ближайших советников президента Франции Франсуа Макрона было открыто в понедельник после жалобы Ассоциации по борьбе с коррупцией, в которой были изложены подозрения о личных и семейных связях Колера с итальяно-швейцарской морской транспортной компанией MSC.

В действиях генсека Елисейского дворца усмотрели конфликт интересов и коррупционные действия.

Напомним, в Елисейском дворце заявили, что Колер больше не участвует в работе компании MSC, а также, что генсекретарь в полной мере соблюдает закон.

 

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Теги публикации: Министерство финансов Украины, Франция, обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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