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Генсекретаря Елисейского дворца заподозрили в коррупции      

НовостиВ мире    04.06.2018 - 14:42
Фото: Алексис Колер (wikimedia.org)
Фото: Алексис Колер (wikimedia.org)

Французские общественники обвиняют Алексиса Колера в связях с итальянско-швейцарской компанией

Прокуратура Франции по финансовым нарушениям начала расследование в отношении генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, которого общественная организация Anticor обвиняет в коррупции. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, Anticor осудила связи Колера и его семьи с итальянско-швейцарской морской транспортной компанией MSC — крупного заказчика французской судоверфи STX France.

Как указывалось в жалобе, Колер с 2010 года состоит в совете директоров STX France и "не мог не знать", что MSC была основана и управляется двоюродными братьями его матери.

В свою очередь в Елисейском дворце заявили, что Колер больше не участвует в работе MSC, а также, что генсекретарь в полной мере соблюдает закон.

Отметим, Колер был назначен генсекретарем Елисейского дворца в мае 2017 года.

Напомним, в августе 2017 года Нижняя палата парламента Франции приняла закон, направленный против "кумовства" и коррупции в политике.

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Теги публикации: Франция, коррупция, политика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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