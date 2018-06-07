У Мінфіні Франції відбулися обшуки у справі радника Макрона

Генсека Єлисейського палацу Алексіса Колера підозрюють у конфлікті інтересів і корупційних діях

У Франції поліція в середу, 6 червня, провела обшуки в будинку Міністерства економіки і фінансів Франції в рамках розслідування проти генерального секретаря Єлисейського палацу Алексіса Колера. Про це повідомило AFP.

Обшуки в будівлі міністерства в Парижі відбулися з метою вилучення архівних документів Міністерства економіки і фінансів, в якому Колер працював з 2012 по 2016 роки.

Зазначається, що справу проти одного з найближчих радників президента Франції Франсуа Макрона було порушено в понеділок після скарги Асоціації з боротьби з корупцією, в якій були викладені підозри про особисті та сімейні зв'язки Колера з італійсько-швейцарською морською транспортною компанією MSC.

У діях генсека Єлисейського палацу угледіли конфлікт інтересів та корупційні дії.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці заявили, що Колер більше не бере участі в роботі компанії MSC, а також, що генсекретар повною мірою дотримується закону.