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У Мінфіні Франції відбулися обшуки у справі радника Макрона

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 01:33
Фото: французька поліція (flickr/Police Nationale)
Фото: французька поліція (flickr/Police Nationale)

Генсека Єлисейського палацу Алексіса Колера підозрюють у конфлікті інтересів і корупційних діях

У Франції поліція в середу, 6 червня, провела обшуки в будинку Міністерства економіки і фінансів Франції в рамках розслідування проти генерального секретаря Єлисейського палацу Алексіса Колера. Про це повідомило AFP.

Обшуки в будівлі міністерства в Парижі відбулися з метою вилучення архівних документів Міністерства економіки і фінансів, в якому Колер працював з 2012 по 2016 роки.

Зазначається, що справу проти одного з найближчих радників президента Франції Франсуа Макрона було порушено в понеділок після скарги Асоціації з боротьби з корупцією, в якій були викладені підозри про особисті та сімейні зв'язки Колера з італійсько-швейцарською морською транспортною компанією MSC.

У діях генсека Єлисейського палацу угледіли конфлікт інтересів та корупційні дії.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці заявили, що Колер більше не бере участі в роботі компанії MSC, а також, що генсекретар повною мірою дотримується закону.

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Теги публікації: Міністерство фінансів України, Франція, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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