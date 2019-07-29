Мінфін завершив процес створення "Укренерго"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Статутний капітал ПРАТ "Укренерго" складе 37,1 млрд гривень

Міністерство фінансів України затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПРАТ) "НЕК "Укренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Відповідний наказ був підписаний міністром фінансів Оксаною Маркарової.

Як повідомляється, державна реєстрація ПРАТ "НЕК "Укренерго" стало результатом послідовної роботи Комісії з реорганізації підприємства, яка розпочала свою роботу 22 лютого поточного року.

"За шість місяців управління "Укренерго" команді Мінфіну вдалося досягти найбільшого прогресу в процесі реорганізації компанії, який почався ще в 2017 році. Починаючи з лютого, ми активно працювали задля досягнення кінцевої мети - перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія "Укренерго" на приватне акціонерне товариство. Вже сьогодні ми не просто звітуємо про виконання плану - ми показуємо результат нашої роботи", - заявила Маркарова.

Перетворення в акціонерне товариство дозволить "Укренерго" досягти наступних результатів:

Забезпечить можливість самостійно залучати кредитні та інвестиційні кошти;

Підвищить прозорість діяльності компанії (аудит і обов'язкове розкриття фінансової інформації);

Дозволяє "Укренерго" виконати зобов'язання перед ЄБРР, за рахунок якого фінансується будівництво високовольтних ліній з Рівненської АЕС до ПС "Київська" та з Запорізької АЕС до ПС "Каховська";

Підвищить ефективність управління діяльністю;

Дозволить виконати одне з основних умов для підтвердження незалежного статусу системного оператора (сертифікація) Це умова визначена законом "Про ринок електричної енергії" та Директиви Третього енергопакету ЄС;

Забезпечить виконання державою умов для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги з боку ЄС.

На даний момент йде підготовка необхідних документів для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У серпні відбудеться фінальна стадія перетворення (корпоратизації) "Укренерго" - планується отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Зазначимо, статутний капітал ПРАТ складе 37,1 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЭКУ від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Крім того, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), затвердила тарифи для НЕК "Укренерго" на II півріччя 2019 року. "Укренерго" у новому ринку буде мати два тарифи: на передачу електроенергії - 34,74 коп/кВт·год і на диспетчерське управління - 0,89 коп/кВт·год