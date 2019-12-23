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Минфин выбрал лучшую модель приватизации госбанков, - Хелемский

Новости » Финансы     23.12.2019 - 20:25
Минфин выбрал лучшую модель приватизации госбанков, - Хелемский
Фото: Геннадий Хелемский (из открытых источников)

Хелемский поддержал решение Минфина

Министерство финансов Украины, приняв решение привлекать международные финансовые организации в капитал государственных банков, выбрал наилучшую модель их приватизации. Такое мнение выразил директор департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадий Хелемский в интервью "Радио Новое Время", передает РБК-Украина.

"Министерство финансов Украины, привлекая международные институции в капитал государственных банков, выбрало наилучшую модель их приватизации. Первым успешным примером приватизации госбанков по этой модели должен стать Укргазбанк", – заявил Хелемский.

Хелемский пояснил, что "Укргазбанк" в ноябре 2019 года достиг договоренностей с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, о выделении кредита в размере 30 млн евро, который может быть конвертирован в 20% акций госбанка.

По словам Хелемского, многолетнее сотрудничество "Укргазбанка" с IFC позволило трансформировать госбанк в динамично развивающуюся коммерческую структуру, внедряющую западные управленческие и бизнес-модели.

Напомним, согласно Стратегии развития государственных банков, предполагается снижение доли государства в банковском сегменте Украины с нынешних 55% до 24% к 2022 году за счет привлечения стратегических инвесторов.

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Новости Украины УкргазбанкбанкиМинистерство финансов Украины
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