Мінфін вперше провів обмін облігацій для зменшення пікових виплат

За умовами аукціону, пропонувалося обміняти облігації із погашенням 26 лютого 2025 року на нові дворічні папери з терміном погашення у січні 2027 року. На аукціоні було подано лише 8 заявок для обміну 407 тисяч облігацій. Всі заявки були задоволені.

За даними інвестиційної компанії ICU, на сьогодні номінальна вартість загального випуску паперів з погашенням 26 лютого становить 41 млрд грн, таким чином, Мінфіну вдалося обміняти лише близько 1% таких облігацій.

В коментарі РБК-Україна старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович повідомив, що ініціатива Мінфіну щодо обміну ОВДП пов’язана з тим, що на міністерство намагається зменшити обсяг пікового погашення облігацій, яке очікується 26 лютого.

«Погашення 26 лютого 2025 року є найбільшим в історії погашенням гривневих ОВДП. Впевнений, що воно викликало занепокоєння у Мінфіну вже давно. Тож і робота над можливістю обмінювати одні папери на інші, найімовірніше, почалася давно», - сказав він.

Аналітик додав, що було розроблене і прийняте необхідне законодавство, що зайняло певний час і тому перший аукціон був проведений менше ніж за тиждень до початку найбільшого погашення.

За словами Тараса Котовича, обмін ОВДП дозволить Мінфіну згладжувати піки виплат за облігаціями.

«Загалом, аукціони з обміну - цікавий інструмент. Вони дозволять Мінфіну покращувати графік погашення, зменшуючи пікові навантаження з погашення боргу. Варто робити це завчасно до погашення та підбирати оптимальні варіанти комбінації паперів. Тоді цей інструмент може стати зручнішим та привабливішим», - прокоментував представник компанії ICU.