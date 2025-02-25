Минфин впервые провел обмен облигаций для уменьшения пиковых выплат

По условиям аукциона, предлагалось обменять облигации с погашением 26 февраля 2025 года на новые двухлетние бумаги со сроком погашения в январе 2027 года. На аукционе было подано всего 8 заявок для обмена 407 тысяч облигаций. Все заявки были удовлетворены.

По данным инвестиционной компании ICU, на сегодня номинальная стоимость общего выпуска бумаг с погашением 26 февраля составляет 41 млрд грн, таким образом, Минфину удалось обменять лишь около 1% таких облигаций.

В комментарии РБК-Украина старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович сообщил, что инициатива Минфина по обмену ОВГЗ связана с тем, что министерство пытается уменьшить объем пикового погашения облигаций, которое ожидается 26 февраля.

"Погашение 26 февраля 2025 года является крупнейшим в истории погашением гривневых ОВГЗ. Уверен, что оно вызвало беспокойство у Минфина уже давно. Поэтому и работа над возможностью обменивать одни бумаги на другие, скорее всего, началась давно", - сказал он.

Аналитик добавил, что было разработано и принято необходимое законодательство, что заняло определенное время и поэтому первый аукцион был проведен менее чем за неделю до начала крупнейшего погашения.

По словам Тараса Котовича, обмен ОВГЗ позволит Минфину сглаживать пики выплат по облигациям.

"В целом, аукционы по обмену - интересный инструмент. Они позволят Минфину улучшать график погашения, уменьшая пиковые нагрузки по погашению долга. Стоит делать это заблаговременно до погашения и подбирать оптимальные варианты комбинации бумаг. Тогда этот инструмент может стать более удобным и привлекательным", - прокомментировал представитель компании ICU.