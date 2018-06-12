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Интервью

Минфин уверен в выполнении госбюджета-2018

НовостиФинансы    12.06.2018 - 12:05
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com)
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com)

Ведомство обещает удержать дефицит бюджета на уровне 2,6% ВВП

Министерство финансов уверенно в том, что запланированные показатели государственного бюджета на 2018 год будут выполнены. Об этом в интервью "ТСН" сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Я вижу свой главный приоритет в эффективной бюджетной политике. Это не только выполнение бюджета 2018 года. У нас есть все шансы его выполнить. Мы, безусловно, удержим дефицит в этом году в той цифре, которая является (2,6% ВВП). Надеюсь, что нам удастся обойтись без драматических сокращений по доходам, по финансированию. Мы плавно выполним бюджет", - заявила она.

Маркарова отметила, что, конечно же, есть невыполнение по заимствованиям, причина чего поняла.

"Есть вероятность, что все средства, заложенные в бюджет, мы недополучаем, поэтому все средства, которые не получим, можем заместить заимствованиями", - подчеркнула чиновница.

Маркарова в очередной раз заявила о важности принятия к обязательному исполнению трехлетней бюджетной резолюции, которая не позволит вносить изменения в бюджет на ходу и бесконтрольно в угоду политической ситуации с увеличением расходов.

"Гораздо важнее вернуться к трехлетнему среднесрочному бюджетированию. Я бы хотела, чтобы мы приняли изменения в бюджетный кодекс, и, чтобы трехлетняя бюджетная резолюция стала обязательной в Украине", - отметила и.о. министра финансов.

Напомним, Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде вернуть Кабинету министров на доработку проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

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Теги публикации: бюджет, дефицит бюджета, Министерство финансов Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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