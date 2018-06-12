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Мінфін впевнений у виконанні держбюджету-2018

НовиниФінанси    12.06.2018 - 12:05
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com)
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com)

Відомство обіцяє утримати дефіцит бюджету на рівні 2,6% ВВП

Міністерство фінансів впевнено в тому, що заплановані показники державного бюджету на 2018 рік будуть виконані. Про це в інтерв'ю "ТСН" сказала в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

"Я бачу свій головний пріоритет у ефективній бюджетній політиціи. Це не тільки виконання бюджету 2018 року. У нас є всі шанси його виконати. Ми, безумовно, утримаємо дефіцит в цьому році у тій цифрі, яка є (2,6% ВВП). Сподіваюся, що нам вдасться обійтися без драматичних скорочень по доходах, фінансуванню. Ми плавно виконаємо бюджет", - заявила вона.

Маркарова зазначила, що, звичайно ж, є невиконання за запозиченнями, причина чого зрозуміла.

"Є ймовірність, що всі кошти, закладені в бюджет, ми недоотримуємо, тому всі кошти, які не отримаємо, можемо замістити запозиченнями", - підкреслила чиновниця.

Маркарова в черговий раз заявила про важливість прийняття до обов'язкового виконання трирічної бюджетної резолюції, яка не дозволить вносити зміни в бюджет на ходу і безконтрольно на догоду політичній ситуації із збільшенням витрат.

"Набагато важливіше повернутися до трирічного середньострокового бюджетування. Я б хотіла, щоб ми прийняли зміни в бюджетний кодекс, і, щоб трирічна бюджетна резолюція стала обов'язковою в Україні", - зазначила в. о. міністра фінансів.

Нагадаємо, Комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній Раді повернути до Кабінету міністрів на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.

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Теги публікації: бюджет, дефицит бюджета, Міністерство фінансів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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