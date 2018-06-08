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Комитет рекомендует Раде вернуть Кабмину бюджетную резолюцию на доработку

НовостиЭкономика    08.06.2018 - 14:34
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

В Раде зарегистрирован проект постановления

Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде вернуть Кабинета министров на доработку проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы. Об этом свидетельствует решение комитета, опубликованное на сайте парламента.

"По итогам рассмотрения вопроса комитет по вопросам бюджета принял такое решение рекомендовать Верховной раде Украины вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, одобренный распоряжением Кабинета министров и представлен на рассмотрение Верховной рады в виде проекта постановления в реестре. № 8357", - говорится в решении.

Комитет решил в двухдневный срок направить в Кабмин выводы и предложения народных депутатов Украины и комитетов ВР по бюджетной резолюции.

"Кабинету министров Украины в двухнедельный срок доработать проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы с учетом вышеупомянутых выводов и предложений и представить на рассмотрение ВРУ соответствующий проект вместе со сравнительной таблицей по учету таких выводов и предложений", - говорится в решении комитета.

Кроме того, бюджетный комитет решил в случае непринятия Радой решения по данному вопросу, направить не позднее 13 июля 2018 года выводы и предложения нардепов и комитетов ВР по резолюции в Кабмин для рассмотрения и возможного учета при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2019 год.

Следует отметить, что сегодня, 8 июня, на сайте парламента был зарегистрирован проект постановления №8357 "О возвращении на доработку проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы".

Напомним, правительство внесло на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующий законопроект №8357 зарегистрирован в Раде 16 мая.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, комитет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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