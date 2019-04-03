ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе почти вдвое

Новости » Экономика    03.04.2019 - 10:59
Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе почти вдвое
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объем размещения превысил 10 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 апреля 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,088 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 17.07.2019 на сумму 3,200 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.
  • с погашением 09.10.2019 на сумму 1,142 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.
  • с погашением 01.04.2020 на сумму 2,136  млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.
  • с погашением 30.09.2020 на сумму 292,664 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

  • с погашением 01.08.2019 на сумму 120,979 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,5% годовых.
  • с погашением 02.04.2020 на сумму 1,020 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,483 млрд грн (по официальному курсу НБУ). 

НБУ и Минфин оценили риски для финансовой системы Всемирный банк прокомментировал процесс отбора в набсоветы госбанков
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗоблигации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь