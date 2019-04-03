Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе почти вдвое

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Объем размещения превысил 10 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 апреля 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,088 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 17.07.2019 на сумму 3,200 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 09.10.2019 на сумму 1,142 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 01.04.2020 на сумму 2,136 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 292,664 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 01.08.2019 на сумму 120,979 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,5% годовых.

с погашением 02.04.2020 на сумму 1,020 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,483 млрд грн (по официальному курсу НБУ).