Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні майже вдвічі

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг розміщення перевищив 10 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 квітня 2019 року залучило до державного бюджету 10,088 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 17.07.2019 на суму 3,200 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 09.10.2019 на суму 1,142 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 01.04.2020 на суму 2,136 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 30.09.2020 на суму 292,664 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 01.08.2019 на суму 120,979 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,5% річних.

з погашенням 02.04.2020 на суму 1,020 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 березня 2019 року залучило до державного бюджету 5,483 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).