Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,945 млрд грн. Это почти в три раза больше, чем на предыдущем аукционе 26 мая (1,036 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ

с погашением 19.08.2020 на сумму 525,462 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,84% годовых,

с погашением 25.11.2020 на сумму 476,885 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,11% годовых.

с погашением 24.02.2021 на сумму 648,529 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,89% годовых.

с погашением 19.05.2021 на сумму 1,294 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,86% годовых.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.

По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.