Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Министерство привлекает краткосрочные займы для финансирования дефицита бюджете
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,945 млрд грн. Это почти в три раза больше, чем на предыдущем аукционе 26 мая (1,036 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ
Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.
По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.
Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.
Автор: Александр Белоус