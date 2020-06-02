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Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Новости » Экономика     02.06.2020 - 17:07
Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Министерство привлекает краткосрочные займы для финансирования дефицита бюджете

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,945 млрд грн. Это почти в три раза больше, чем на предыдущем аукционе 26 мая (1,036 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ

  • с погашением 19.08.2020 на сумму 525,462 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,84% годовых,
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 476,885 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,11% годовых.
  • с погашением 24.02.2021 на сумму 648,529 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,89% годовых.
  • с погашением 19.05.2021 на сумму 1,294 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,86% годовых.

Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.

По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что программа Национального банка Украины (НБУ) по долгосрочному рефинансированию банков направлена на покрытие дефицита госбюджета.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины облигации
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