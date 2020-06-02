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Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Новини » Економіка     02.06.2020 - 17:07
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Міністерство залучає короткострокові позики для фінансування дефіциту бюджет

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 червня 2020 року залучило до державного бюджету 2,945 млрд грн. Це майже в три рази більше, ніж на попередньому аукціоні 26 травня (1,036 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП

  • з погашенням 19.08.2020 на суму 525,462 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,84% річних,
  • з погашенням 25.11.2020 на суму 476,885 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,11% річних.
  • з погашенням 24.02.2021 на суму 648,529 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,89% річних.
  • з погашенням 19.05.2021 на суму 1,294 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,86% річних.

Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.

За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) по довгостроковому рефінансуванню банків спрямована на покриття дефіциту держбюджету.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України облигации
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