Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе и снизил ставки

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 января 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,314 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 6 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 08.07.2020 на сумму 512,095 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,03% годовых.

с погашением 24.03.2021 на сумму 1,716 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,04% годовых.

с погашением 24.05.2023 на сумму 4,086 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,01% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

По данным НБУ, средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по их первичному размещению в 2019 году составила 16,9% в гривне, 5,9% в долларах и 3,4% в евро. Объем первичного размещения составил 227 млрд грн, 4,331 млрд долларов и 387 млн евро.