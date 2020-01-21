Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні і знизив ставки

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 січня 2020 року залучило до державного бюджету 6,314 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 6 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 08.07.2020 на суму 512,095 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,03% річних.

з погашенням 24.03.2021 на суму 1,716 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,04% річних.

з погашенням 24.05.2023 на суму 4,086 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,01% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні ув 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у 2019 році склала 16,9% у гривні, 5,9% у доларах і 3,4% в євро. Обсяг первинного розміщення становив 227 млрд грн, 4,331 млрд доларів і 387 млн євро.