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Минфин усовершенствовал порядок проведения документальных проверок плательщиков

НовостиФинансы    07.06.2018 - 19:03
Фото: здание Государственной фискальной службы Украины (google.com.ua maps(dfs)
Фото: здание Государственной фискальной службы Украины (google.com.ua maps(dfs)

В частности, обновлен перечень критериев риска от их деятельности

Министерство финансов усовершенствовало порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок плательщиков налогов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Как сообщается, внесенными изменениями, в частности, обновлен перечень критериев риска от осуществления деятельности налогоплательщиков и разделение их по степени.

В частности, в перечень критериев риска для налогоплательщиков - юридических лиц включено 28 новых критериев.

Так, в обновленном порядке для налогоплательщиков - юридических лиц определены 69 критериев риска неуплаты налогов, в том числе 21 - высокой степени риска, 20 - среднего и 7 - незначительной.

Для банковских учреждений - 25 небанковских учреждений - 29 постоянных представительств и представительств нерезидентов - 16 субъектов хозяйствования - участников ВЭД - 21 налогоплательщиков - физических лиц - 27 налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ - 21.

Использование указанных критериев позволяет задействовать механизм первоочередного реагирования на те предприятия, в отношении которых существует большая вероятность недоплаты или сокрытия объекта налогообложения, говорится в сообщении.

Напомним, в результате проведения аудиторских проверок Государственной фискальной службы (ГФС) в госбюджет в 2017 году было перечислено 7 млрд гривен, что на 2 млрд гривен, или на 40% больше, чем годом ранее.

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Теги публикации: ГФС, проверка, Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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