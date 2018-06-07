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Мінфін удосконалив порядок проведення документальних перевірок платників

НовиниФінанси    07.06.2018 - 19:03
Фото: будівля Державної фіскальної служби України (google.com.ua maps(dfs)
Фото: будівля Державної фіскальної служби України (google.com.ua maps(dfs)

Зокрема, оновлено перелік критеріїв ризику від їх діяльності

Міністерство фінансів удосконалив порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Як повідомляється, внесеними змінами, зокрема, оновлено перелік критеріїв ризику від провадження діяльності платників податків та розподіл їх за ступеня.

зокрема, до переліку критеріїв ризику для платників податків - юридичних осіб включено 28 нових критеріїв.

Так, в оновленому порядку для платників податків - юридичних осіб визначені 69 критеріїв ризику несплати податків, у тому числі 21 - високого ступеня ризику, 20 - середнього і 7 - незначною.

Для банківських установ - 25 небанківських установ - 29 постійних представництв та представництв нерезидентів - 16 суб'єктів господарювання - учасників ЗЕД - 21 платників податків - фізичних осіб - 27 платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ - 21.

Використання зазначених критеріїв дозволяє задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика ймовірність недоплати чи приховування об'єкта оподаткування, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті проведення аудиторських перевірок Державної фіскальної служби (ДФС) до держбюджету у 2017 році було перераховано 7 млрд гривень, що на 2 млрд гривень, або на 40% більше, ніж роком раніше.

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Теги публікації: ДФС, проверка, Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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