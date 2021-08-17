Минфин в отчете подтвердил эффективность кредитной программы президента "5-7-9%"

По программе президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали уже 21 888 кредитов на общую сумму 57,6 млрд гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерства финансов Украины относительно внедрения программы "5-7-9" по состоянию на 16 августа.
Как подчеркнула заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволила предпринимателям преодолеть кризис.
"Значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тыс. предприятий. Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тыс. работников, уже работавших у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тыс., по нашим оценкам, новых рабочих мест», - отметила Свириденко.
По данным Минфина, только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 343 кредита на общую сумму 899 млн гривен.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил подробности о программе "Доступное жилье". По этой программе украинцы имеют возможность оформить ипотеку на условиях 7% годовых на срок до 30 лет. При этом первый взнос составляет 20%. В то же время действует также программа финансового лизинга с первым взносом 0% под 5% годовых на 20 лет.