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Программа президента "Доступные кредиты 5-7-9%" дает результаты, - Минфин

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Киев, Вторник 03 августа 2021 15:01
Программа президента "Доступные кредиты 5-7-9%" дает результаты, - Минфин Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство финансов Украины опубликовало инфографику по результатам внедрения программы Президента "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 26 июля. По данным Министерства, с момента ее старта уполномоченные банки выдали 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Только за неделю уполномоченные банки государственной программы выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Как рассказала заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко, программа 5-7-9 помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 000 новых сотрудников", - отметила Свириденко.

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

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