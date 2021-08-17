Мінфін у звіті підтвердив ефективність кредитної програми президента "5-7-9%"

За програмою президента Володимира Зеленського "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали вже 21 888 кредитів на загальну суму 57,6 млрд гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства фінансів України щодо впровадження програми "5-7-9" станом на 16 серпня.
Як підкреслила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко, програма "Доступні кредити 5-7-9%" дала змогу підприємцям подолати кризу.
"Значну ефективність продемонструвала запропонована головою держави програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якими звернулися 12 тис. підприємств. Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тис. робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тис., за нашими оцінками, нових робочих місць", - зазначила Свириденко.
За даними Мінфіну, лише за тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 343 кредити на загальну суму 899 млн гривень.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив подробиці стосовно програми "Доступне житло". За цією програмою українці мають можливість оформити іпотеку на умовах 7% річних на термін до 30 років. При цьому перший внесок складає 20%. Водночас діє також програма фінансового лізингу з першим внеском 0% під 5% річних на 20 років.