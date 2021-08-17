Мінфін у звіті підтвердив ефективність кредитної програми президента "5-7-9%"

Як підкреслила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко, програма "Доступні кредити 5-7-9%" дала змогу підприємцям подолати кризу.

"Значну ефективність продемонструвала запропонована головою держави програма "Доступні кредити 5-7-9%", за якими звернулися 12 тис. підприємств. Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тис. робітників, які вже працювали в них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тис., за нашими оцінками, нових робочих місць", - зазначила Свириденко.

За даними Мінфіну, лише за тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 343 кредити на загальну суму 899 млн гривень.