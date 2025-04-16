Мінфін США заявив про можливе підписання угоди з Україною вже цього тижня

США знизили оцінку обсягу допомоги, наданої Україні, та пом’якшили свої вимоги в межах переговорів щодо економічної угоди.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, сторони "дуже близькі" до фінального рішення.

Як повідомив Бессент, Київ представив нову зустрічну пропозицію на вихідних, і сторони майже досягли компромісу.

"Ми дуже, дуже близькі", - заявив Бессент в інтерв’ю Bloomberg під час візиту до Буенос-Айреса.

За його словами, угоду про копалини можуть підписати вже цього тижня

Технічні перемовини у США назвали продуктивними, але наразі не підтверджують обсяг фонду, а також відтерміновують обговорення майбутніх американських інвестицій - ключового інтересу України в домовленості.