Минфин США заявил о возможном подписании соглашения с Украиной уже на этой неделе

США смягчили требования по помощи Украине. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что соглашение об ископаемых может быть подписано уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
США снизили оценку объема помощи, предоставленной Украине, и смягчили свои требования в рамках переговоров по экономическому соглашению.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, стороны "очень близки" к финальному решению.
Как сообщил Бессент, Киев представил новое встречное предложение на выходных, и стороны почти достигли компромисса.
"Мы очень, очень близки", - заявил Бессент в интервью Bloomberg во время визита в Буэнос-Айрес.
По его словам, соглашение об ископаемых могут подписать уже на этой неделе
Технические переговоры в США назвали продуктивными, но пока не подтверждают объем фонда, а также откладывают обсуждение будущих американских инвестиций - ключевого интереса Украины в договоренности.
Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы сорвал подписание соглашения о недрах между Украиной и США.
По его словам, глава украинского государства "трижды обещал подписать соглашение", но так этого и не сделал.
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