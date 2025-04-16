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Минфин США заявил о возможном подписании соглашения с Украиной уже на этой неделе

Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США смягчили требования по помощи Украине. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что соглашение об ископаемых может быть подписано уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

США снизили оценку объема помощи, предоставленной Украине, и смягчили свои требования в рамках переговоров по экономическому соглашению.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, стороны "очень близки" к финальному решению.

Как сообщил Бессент, Киев представил новое встречное предложение на выходных, и стороны почти достигли компромисса.

"Мы очень, очень близки", - заявил Бессент в интервью Bloomberg во время визита в Буэнос-Айрес.

По его словам, соглашение об ископаемых могут подписать уже на этой неделе

Технические переговоры в США назвали продуктивными, но пока не подтверждают объем фонда, а также откладывают обсуждение будущих американских инвестиций - ключевого интереса Украины в договоренности.

Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы сорвал подписание соглашения о недрах между Украиной и США.

По его словам, глава украинского государства "трижды обещал подписать соглашение", но так этого и не сделал.

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