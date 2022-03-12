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Минфин США вводит санкции против Геннадия Зюганова

Автор: Константин Широкун

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о введении рестрикций в отношении 12 депутатов Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР, в их число входит и Зюганов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казначейство США.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о введении рестрикций в отношении 12 депутатов Госдумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР, в их число входит и Зюганов. Под санкции также попал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ограничения введены и в отношении членов правления банка ВТБ. Дополнительные ограничения наложены на бизнесмена Виктора Вексельберга, на этот раз заблокированы его самолёт и яхта.

Ранее сообщалось, что под действие санкций попали жена и взрослые дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Женой официального представителя Кремля является олимпийская чемпионка Татьяна Навка, санкции также распространяются на детей Пескова старшего сына Николая и дочь Елизавету.

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